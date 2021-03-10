Путину предоставили несколько вариантов повышения выплат работающим пенсионерам

Президенту Владимиру Путину доложено о нескольких вариантах индексации пенсии работающим пожилым россиянам. Далее вопрос будут прорабатывать эксперты. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президенту Владимиру Путину доложено о нескольких вариантах индексации пенсии работающим пожилым россиянам. Далее вопрос будут прорабатывать эксперты. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В контакте с правительством эксперты Кремля продолжат обсуждать [тему] с тем, чтобы выбрать единственно правильный вариант», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Минтруд направил предложения об индексации пенсий в администрацию президента и надеется на их рассмотрение в ближайшее время.

Индексация была приостановлена в декабре 2015 года в целях уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Вопрос о ее возвращении подняли в октябре 2020 года. Тогда об этом на совещании с Путиным заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Позже «Единая Россия» направила предложения в правительство. Оно, в свою очередь, проработало предложения об индексации и в феврале передало в Кремль.