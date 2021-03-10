Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:38   10 Марта 2021
Политика

Роскомнадзор раскрыл подробности ограничительных мер против Twitter

Роскомнадзор раскрыл подробности ограничительных мер против Twitter

Замедление работы Twitter в России коснется исключительно фото- и видеоконтента. Об этом сообщили в Роскомнадзоре (РКН).

В сообщении регулятора сказано, что ограничительные меры не коснутся передачи текста. Замедление трафика будет сохраняться, пока администрация соцсети не удалит всю запрещенную информацию.

В РКН добавили, что имеется возможность полной блокировки Twitter, однако в федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций надеются на конструктивные действия со стороны компании.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #twitter #роскомнадзор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров