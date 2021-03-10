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12:36   10 Марта 2021
Происшествия

Водяной "гейзер" начал бить на улице после аварии в Перми

Водяной "гейзер" начал бить на улице после аварии в Перми

Жители Перми сообщают о коммунальной аварии, которая произошла в Индустриальном районе. Видео с места инцидента засняли очевидцы.

На кадрах видно, как из трубы из-за сильного давления вырываются струи воды и потоки пара. Местные жители иронично отмечают, что в городе теперь есть свой "гейзер".

С учетом огромной разницы в температуре, над местом аварии образовалась настоящая пелена. Густые белые следы заволокли часть района.

Многие комментаторы пишут, что ночью, когда "мороз ударит сильнее", дороги и тротуары станут катком.

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