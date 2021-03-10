В Кремле заявили о переносе даты послания президента

Точных сроков пока нет, сказал Песков.

Дата послания президента РФ Федеральному собранию сдвигается на более поздний срок. Точной даты пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду, 10 марта.

«Сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо. Но точную дату пока вам не могу назвать», — сказал журналистам представитель Кремля.

Послание президента Федеральному собранию — ежегодное обращение главы государства к парламенту. Документ выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Включает в себя как положения политического, экономического, идеологического характера, так и конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.