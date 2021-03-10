Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:41   10 Марта 2021
Политика

В Кремле заявили о переносе даты послания президента

В Кремле заявили о переносе даты послания президента

Дата послания президента РФ Федеральному собранию сдвигается на более поздний срок. Точной даты пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду, 10 марта. 

«Сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо. Но точную дату пока вам не могу назвать», — сказал журналистам представитель Кремля.

Послание президента Федеральному собранию — ежегодное обращение главы государства к парламенту. Документ выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Включает в себя как положения политического, экономического, идеологического характера, так и конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #песков #послание федеральному собранию

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров