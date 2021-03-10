ГИБДД составила портрет типичного виновника аварий в России

С начала 2021 года в стране произошло более 8,1 тыс. ДТП. Статистика свидетельствует о том, что чаще всего виновниками аварий становятся мужчины в возрасте 30-40 лет.

С начала 2021 года в стране произошло более 8,1 тыс. ДТП. Статистика свидетельствует о том, что чаще всего виновниками аварий становятся мужчины в возрасте 30-40 лет.

Согласно статистическим материалам Госавтоинспекции, в 2,25 тыс. ДТП виновниками названы мужчины в возрасте 30-40 лет. В этих авариях с начала года 253 человека погибли и 3,153 тыс. пострадали.

Статистика показала, что 81% аварий с погибшими и пострадавшими пришлось именно на эту категорию граждан. Это связывают с тем, что представительницы прекрасного пола водят автомобиль более осторожно.

ФАН сообщил о статистике аварий в Сургутском районе. По данным полиции, значительно сократилось количество ДТП по вине нетрезвых водителей.