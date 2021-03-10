Оперштаб России зафиксировал 9079 новых пациентов с COVID-19 за сутки. Показатель заражений является минимальным с начала 2021 года.

Оперштаб России зафиксировал 9079 новых пациентов с COVID-19 за сутки. Показатель заражений является минимальным с начала 2021 года.

Согласно статистике, суточный показатель за 10 марта является минимальным за полгода. Меньше было зарегистрировано 1 октября минувшего года. Тогда коронавирусом за сутки заболели 8945 граждан, проживающих на территории Российской Федерации.

Первое место по числу новых случаев COVID-19 среди регионов страны занимает Москва. За минувшие сутки там заразились 1116 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировано 959 пациентов с коронавирусом, в Нижегородской области — 378, а в Подмосковье выявлен 291 зараженный.

Федеральный оперативный штаб по контролю и мониторингу эпидемиологической обстановки в России заявил о выявлении еще 9079 больных COVID-19. Всего в стране с начала пандемии болезнь подхватили 4 351 553 человек, сообщает телеканал "360".