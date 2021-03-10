Норкин оценил доходы российских депутатов эпиграммой главы КГБ

В студии гости эфира обсудили состояние самых богатых парламентариев в России.

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин отреагировал на зарплаты российских депутатов, вспомнив эпиграмму, которая приписывается бывшему главе КГБ, генсеку СССР Юрию Андропову.

В студии эксперты обсудили рейтинг самых богатых парламентариев в России по версии американского журнала Forbes за 2019 год. Первое место в списке занял сахалинский депутат Дмитрий Пашов, чье состояние оценили в сумму более 6 млрд рублей.

Вслед за ним шел Игорь Евтушок с Камчатки (5,5 млрд рублей). Оба депутата руководят крупными рыбодобывающими компаниями. Тройку лидеров замыкал челябинский депутат, глава золотодобывающего предприятия Константин Струков (5 млрд рублей).

Норкин обратил внимание на вопрос этичности нахождения у власти богатых людей. По его словам, нельзя грести под одну гребенку всех госслужащих, потому что некоторые из них занимают высокие должности, уже будучи состоявшимися людьми.

«Если человек идет на госслужбу в надежде, что будет там воровать и сможет сколотить капиталец, это очень плохая ситуация, которую я не могу ничем оправдать. А если во власть идет уже богатый и состоявшийся человек — тут я понимаю, что, может быть, здесь воровать он не будет», — объяснил точку зрения Норкин.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, который стал гостем эфира, заявил, что, со своей стороны, строго разграничивает служебные и личные расходы. А вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова подчеркнула, что богатство не должно препятствовать приходу в политику настоящих профессионалов.

На слова экспертов Норкин отреагировал иронично: