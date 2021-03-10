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12:53   10 Марта 2021
Россия

Норкин оценил доходы российских депутатов эпиграммой главы КГБ

Норкин оценил доходы российских депутатов эпиграммой главы КГБ

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин отреагировал на зарплаты российских депутатов, вспомнив эпиграмму, которая приписывается бывшему главе КГБ, генсеку СССР Юрию Андропову.

В студии эксперты обсудили рейтинг самых богатых парламентариев в России по версии американского журнала Forbes за 2019 год. Первое место в списке занял сахалинский депутат Дмитрий Пашов, чье состояние оценили в сумму более 6 млрд рублей.

Вслед за ним шел Игорь Евтушок с Камчатки (5,5 млрд рублей). Оба депутата руководят крупными рыбодобывающими компаниями. Тройку лидеров замыкал челябинский депутат, глава золотодобывающего предприятия Константин Струков (5 млрд рублей).

Норкин оценил богатство российских депутатов эпиграммой экс-главы КГБ Андропова

Норкин обратил внимание на вопрос этичности нахождения у власти богатых людей. По его словам, нельзя грести под одну гребенку всех госслужащих, потому что некоторые из них занимают высокие должности, уже будучи состоявшимися людьми.

«Если человек идет на госслужбу в надежде, что будет там воровать и сможет сколотить капиталец, это очень плохая ситуация, которую я не могу ничем оправдать. А если во власть идет уже богатый и состоявшийся человек — тут я понимаю, что, может быть, здесь воровать он не будет», — объяснил точку зрения Норкин.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, который стал гостем эфира, заявил, что, со своей стороны, строго разграничивает служебные и личные расходы. А вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова подчеркнула, что богатство не должно препятствовать приходу в политику настоящих профессионалов.

Норкин оценил богатство российских депутатов эпиграммой экс-главы КГБ Андропова

На слова экспертов Норкин отреагировал иронично:

«Есть такая эпиграмма, приписывается она Андропову. Это конец 1970-х, когда он еще не был генсеком, а возглавлял КГБ. Там четыре строчки: "Сбрехнул какой-то лиходей, мол, часто портит власть людей, не замечая — вот напасть, что чаще люди портят власть"».

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