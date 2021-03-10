Пресняков-старший назвал большой потерей смерть пианистки Людмилы Лядовой

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова всегда энергично пела и заряжала весь зал, заявил аранжировщик и саксофонист Владимир Пресняков — старший.

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова всегда энергично пела и заряжала весь зал, заявил аранжировщик и саксофонист Владимир Пресняков — старший.

Заслуженный артист России сообщил, что он земляк Людмилы Лядовой. Он добавил, что неоднократно встречался с пианисткой, они много говорили о родном Свердловске (нынешний Екатеринбург).

"Я восхищался тем, что она в преклонном возрасте на концертах выступала в туфлях на каблуках", — рассказал Пресняков-старший в интервью "360".

По мнению саксофониста, смерть Лядовой стала большой утратой для российской музыки. Она была замечательным композитором и всегда поддерживала своих коллег, давала им мотивацию работать, резюмировал Пресняков.

Людмила Лядова ушла из жизни 10 марта, ей было 95 лет. В феврале у композитора выявили коронавирус, она долгое время находилась в больнице и была подключена к ИВЛ. К сожалению, любимица публики не смогла перебороть коварную болезнь, ее легкие были на 75% поражены вирусом.