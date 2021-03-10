Минтруд назвал количество безработной молодежи в России

Более трети безработных в России — это молодежь в возрасте до 29 лет. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Более трети безработных в России — это молодежь в возрасте до 29 лет. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он оперировал статистическими данными официально зарегистрированных безработных. Сейчас общее количество на бирже составляет 2,1 млн человек.

Таким образом, число безработной молодежи составляет 33% и это много, считает министр. Молодые люди сейчас предпочитают искать удаленную работу или на фрилансе, где есть возможность устанавливать свой личный график. Однако креативный рынок труда развивается не так быстро, как желает молодежь.