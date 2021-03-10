Народная артистка РСФСР Людмила Лядова умерла от последствий коронавируса

Певица и композитор Людмила Лядова скончалась в Москве на 96-м году жизни. Незадолго до смерти у нее диагностировали COVID-19.

Певица и композитор Людмила Лядова скончалась в Москве на 96-м году жизни. Незадолго до смерти у нее диагностировали COVID-19.

Бывший администратор народной артистки РСФСР Галина Горбенко назвала причину смерти Лядовой. По ее словам, деятельница искусства умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

"Ковид — основная причина. Она не лежала на ИВЛ, она лежала на кислороде. Но, к сожалению, ее не спасли", — поделилась помощница знаменитости.

Людмила Лядова родилась в семье музыкантов. Она училась в Свердловской консерватории, по окончании которой начала выступать на сцене. Композиции певицы исполняли такие звезды, как Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Юрий Богатиков, Гелена Великанова и другие.