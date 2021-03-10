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12:08   10 Марта 2021
Происшествия

Кассир банка в Петербурге отдала мужчине с гранатой почти 3 млн рублей

Кассир банка в Петербурге отдала мужчине с гранатой почти 3 млн рублей

Мужчина в маске зашел в офис банка ВТБ средь бела дня. В руке у него была граната, которую он показал старшему кассиру. Испуганная девушка отдала ему все деньги, что были в кассе.

Дерзкое ограбление произошло в отделении банка на Индустриальном проспекте в Санкт-Петербурге, сообщает "Царьград". Неизвестный грабитель попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах в руке у мужчины заметен предмет, похожий на гранату и записка, которую он передает сотруднице отделения. Девушка передала ему деньги, преступник спокойно вышел из банка и унес с собой около трех млн рублей.

Когда кассир нажала тревожную кнопку, и оперативники получили сигнал о происшествии, злоумышленник уже скрылся в неизвестном направлении. С места происшествия эксперты изъяли отпечатки пальцев подозреваемого и записи с видеокамер. Мужчина объявлен в федеральный розыск. Обстоятельства произошедшего проясняют следователи.

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#грабеж #банк #ограбление #втб

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