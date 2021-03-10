Помощник координатора штаба Навального в Кемерове получил срок за наркотики

Суд приговорил соратника блогера Алексея Навального Алексея Сущенко к 2,5 года лишения свободы.

Суд приговорил соратника блогера Алексея Навального Алексея Сущенко к 2,5 года лишения свободы.

По имеющимся данным, в марте 2020 года в квартире Сущенко правоохранители нашли крупную партию марихуаны. Против фигуранта возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств или их аналогов".

Виновник события сразу пошел на сотрудничество со следствием и дал признательные показания. Злоумышленник не только сам употреблял, но и продавал запрещенные вещества. Среди его покупателей были студенты и школьники.