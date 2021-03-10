Польша признала успехи России в строительстве "Северного потока — 2"

Варшава готов признать, что Россия доведет до конца строительство газопровода "Северный поток — 2".

Варшава готов признать, что Россия доведет до конца строительство газопровода "Северный поток — 2".

Польша неоднократно предпринимала попытки замедлить или полностью остановить строительство газопровода. Власти страны обращались в этом стремлении за помощью к США и странам — членам Евросоюза.

"Это выглядит так, что этот газопровод будет закончен", — рассказал уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Перт Наимский в ходе эфира Польского радио.

Он добавил, что существуют различные обстоятельства юридического характера, связанные с началом эксплуатации газопровода.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через балтийское море. В США активно выступают против этого проекта, опасаясь, что экспорт их сжиженного природного газа окажется не востребован.