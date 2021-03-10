В США рассказали о стратегических преимуществах России в Арктике

Экс-чиновники США поделились мнением с NI о том, какой стратегии стоит придерживаться Соединенным Штатам для укрепления своих позиций в Арктическом регионе.

Экс-чиновники США поделились мнением с NI о том, какой стратегии стоит придерживаться Соединенным Штатам для укрепления своих позиций в Арктическом регионе.

Соединенные Штаты должны сосредоточить внимание на двух основных аспектах арктической политики, если Вашингтон действительно хочет закрепиться в данном регионе, где стратегическое преимущество числится за Россией. Об этом заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Роберт К. О'Брайен американскому изданию The National Interest, передает "ПолитРоссия" в своем эксклюзивном материале.

В статье, написанной в соавторстве с бывшим директором по РФ и европейским делам в Совете национальной безопасности Белого дома Районом Талли, О'Брайен отмечает, что защита интересов в Арктике требует от Соединенных Штатов постоянного присутствия в регионе и самоотверженной дипломатии.

"Администрация Трампа считает Арктику главным приоритетом. Министерство обороны США разработало уникальную стратегию, в которой особое внимание уделяется вызовам, которые представляют Китай и РФ в Арктическом регионе", — отмечают авторы статьи.

Американские эксперты предупреждают, что по мере того, как таяние льдов способствует появлению новых маршрутов судоходства и открывает богатейшие природные ресурсы, Москва и Пекин активизируют военную и коммерческую деятельность в Арктике. И Вашингтон не может этого предотвратить.