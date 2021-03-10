Мать с двумя детьми погибли при пожаре на Кубани

Непотушенная сигарета могла стать причиной смерти жительницы Краснодарского края, а также ее сына и дочери.

Непотушенная сигарета могла стать причиной смерти жительницы Краснодарского края, а также ее сына и дочери.

По предварительным данным, трагедия произошла в двухэтажном доме, расположенном на хуторе Северин. Прибывшие на место происшествия спасатели потушили пламя и нашли во время проливки помещений трупы 29-летней женщины и двух ее детей, сообщает телеканал "Царьград". Также в больнице оказался мужчина с ожогами различной степени тяжести.

Помимо правоохранителей изучением всех обстоятельств случившегося занимаются сотрудники местной прокуратуры. Отмечается, что ранее семья не имела претензий со стороны органов опеки.