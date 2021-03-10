Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:59   10 Марта 2021
Происшествия

Мать с двумя детьми погибли при пожаре на Кубани

Мать с двумя детьми погибли при пожаре на Кубани

Непотушенная сигарета могла стать причиной смерти жительницы Краснодарского края, а также ее сына и дочери.

По предварительным данным, трагедия произошла в двухэтажном доме, расположенном на хуторе Северин. Прибывшие на место происшествия спасатели потушили пламя и нашли во время проливки помещений трупы 29-летней женщины и двух ее детей, сообщает телеканал "Царьград". Также в больнице оказался мужчина с ожогами различной степени тяжести.

Помимо правоохранителей изучением всех обстоятельств случившегося занимаются сотрудники местной прокуратуры. Отмечается, что ранее семья не имела претензий со стороны органов опеки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#кубань #пожар #смерть

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров