11:59 10 Марта 2021Происшествия
Сотрудники ФСБ из Москвы проводят обыски в петербургских офисах, связанных с "Интерторгом"
Изучение деятельности компании "Интерторг" продолжается в Санкт-Петербурге. Общая сумма долгов компании составляет 10 млрд рублей.
Изучение деятельности компании "Интерторг" продолжается в Санкт-Петербурге. Общая сумма долгов компании составляет 10 млрд рублей.
Расследованием дела "Интерторга" занимаются сотрудники ФСБ из Москвы, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Петербургская полиция уточняет, что не участвует в следственных мероприятиях, связанных с изучением деятельности компании.
Напомним, оперативники проводят обыски в нескольких квартирах и офисах в Северной столице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве.
Компания "Интерторг" была широко известна по работе двух крупных сетей супермаркетов, которые неожиданно закрылись больше года назад. При этом фирма осталась должна кредиторам и поставщикам около 10 млрд рублей.