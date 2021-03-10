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11:59   10 Марта 2021
Происшествия

Сотрудники ФСБ из Москвы проводят обыски в петербургских офисах, связанных с "Интерторгом"

Сотрудники ФСБ из Москвы проводят обыски в петербургских офисах, связанных с "Интерторгом"

Изучение деятельности компании "Интерторг" продолжается в Санкт-Петербурге. Общая сумма долгов компании составляет 10 млрд рублей.

Расследованием дела "Интерторга" занимаются сотрудники ФСБ из Москвы, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Петербургская полиция уточняет, что не участвует в следственных мероприятиях, связанных с изучением деятельности компании.

Напомним, оперативники проводят обыски в нескольких квартирах и офисах в Северной столице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве.

Компания "Интерторг" была широко известна по работе двух крупных сетей супермаркетов, которые неожиданно закрылись больше года назад. При этом фирма осталась должна кредиторам и поставщикам около 10 млрд рублей.

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#мошенничество #обыск #интерторг

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