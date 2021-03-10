Суд отложил рассмотрение дела Соболь о вторжении в жилище

Мировой судья судебного участка столичного района Новокосино отложила рассмотрение дела Любови Соболь, которую обвиняют в незаконном проникновении в квартиру.

Мировой судья судебного участка столичного района Новокосино отложила рассмотрение дела Любови Соболь, которую обвиняют в незаконном проникновении в квартиру.

Причиной переноса названа техническая ошибка в постановлении о назначении заседания. Об этом сообщает корреспондент из зала суда.

По версии следствия, Соболь обманула курьера, который приехал к дому с доставкой, и вместе с ним прошла в подъезд многоквартирного дома. Инцидент произошел 21 декабря. Сотрудница признанного иноагентом ФБК позвонила в квартиру Галины Субботины и, когда хозяйка открыла дверь, ворвалась в чужое помещение, оттолкнув пожилую женщину. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту случившегося. Ей предъявили обвинения о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия.

Также Соболь является фигурантом еще одного дела — о нарушении санитарных норм (статья 236 УК РФ) во время незаконных митингов в поддержку блогера Алексея Навального. С 29 января она находится под домашним арестом.