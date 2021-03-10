Журналисты не получили комментарий ЗакСа Петербурга по ситуации с Резником

Пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга пока не готова объяснить, как и почему депутат Максим Резник оказался в квартире, где была обнаружена нарколаборатория.

Пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга пока не готова объяснить, как и почему депутат Максим Резник оказался в квартире, где была обнаружена нарколаборатория.

Парламентарий был задержан 9 марта в ходе наркорейда в Адмиралтейском районе города. Правоохранители пришли с внезапным обыском в частную квартиру — художественную мастерскую, где, предположительно, осуществлялись производство, фасовка и продажа наркотических веществ.

"Мы пока это не комментируем", — ответили в пресс-службе ЗакСа Федеральному агентству новостей.

Сотрудники законодательного органа также добавили, что если по данной ситуации будет дан официальный комментарий, он появится на сайте ЗакСа. На среду у депутатов запланировано пленарное заседание.

Квартира, в которой был задержан Резник, принадлежит его родственнику. В ней были обнаружены посадки марихуаны и готовые наркотические вещества. После появления полиции парламентарий, прикрывшись депутатским статусом, скрылся от правоохранителей в здании ЗакСа. Задержанный в мастерской мужчина заявил, что наркотики принадлежат Резнику.