В США хотят защитить женский спорт от мужчин-трансгендеров

Некоторые женщины считают нечестными соревнования, где среди участников присутствуют биологические мужчины.

Американский штат Арканзас принял решение о присоединении к 20 другим штатам для разработки законов, которые будут направлены на защиту спортсменок от соревнований с биологическими мужчинами, считающими себя трансгендерными женщинами.

Сенатор Арканзаса — республиканка Мисси Ирвин — уже поддержала закон «О справедливости в женском спорте», который должен разрешить половую классификацию спортивных мероприятий, сообщает американское издание Breitbart.

Сенатор считает, что только так можно защитить справедливость и права женщин-спортсменок на «равные условия игры».

Законопроект запрещает органам власти, лицензирующим спортивные организации, препятствовать разделению участников спортивных мероприятий по половому признаку в учебных заведениях. Учащиеся и школы, пострадавшие в результате нарушений, будут иметь право на денежную компенсацию. Закон будет применяться и к государственным, и к частным школам, а также к детским спортивным клубам.

Women in the #Arkansas legislature are taking a stand to protect their female athletes! Our hearing for SB 354 starts in about an hour! Link below! #SaveWomensSports #SaveGirlsSports #SexNotGender #FairPlay pic.twitter.com/QKRnNtjpR1