В США хотят защитить женский спорт от мужчин-трансгендеров

Некоторые женщины считают нечестными соревнования, где среди участников присутствуют биологические мужчины.

Американский штат Арканзас принял решение о присоединении к 20 другим штатам для разработки законов, которые будут направлены на защиту спортсменок от соревнований с биологическими мужчинами, считающими себя трансгендерными женщинами.

Сенатор Арканзаса — республиканка Мисси Ирвин — уже поддержала закон «О справедливости в женском спорте», который должен разрешить половую классификацию спортивных мероприятий, сообщает американское издание Breitbart.

«Классификации по полу могут использоваться, чтобы компенсировать женщинам особые экономические недостатки, содействовать равным возможностям трудоустройства, а также способствовать полному развитию талантов и способностей народа нашей страны», — указано в законопроекте.

Сенатор считает, что только так можно защитить справедливость и права женщин-спортсменок на «равные условия игры».

«Это сохранит справедливость в женском спорте и обеспечит девочкам возможность соревноваться на равных условиях», — сказала Ирвин.

Законопроект запрещает органам власти, лицензирующим спортивные организации, препятствовать разделению участников спортивных мероприятий по половому признаку в учебных заведениях. Учащиеся и школы, пострадавшие в результате нарушений, будут иметь право на денежную компенсацию. Закон будет применяться и к государственным, и к частным школам, а также к детским спортивным клубам.

«Мы не должны праздно ждать, пока женщина в Арканзасе получит очередную серьезную травму», — прокомментировала Бет Стелцер, пауэрлифтер из Миннесоты и основательница группы защиты женского спорта Save Women's Sports.

Women in the #Arkansas legislature are taking a stand to protect their female athletes! Our hearing for SB 354 starts in about an hour! Link below! #SaveWomensSports #SaveGirlsSports #SexNotGender #FairPlay pic.twitter.com/QKRnNtjpR1 — Save Women's Sports (@SaveWomensSport) March 8, 2021

У законопроекта имеются также и противники, которые считают, что разделение общества по половому признаку ни к чему хорошему не приведет, что особенно повлияет на «младшее поколение».

«Этот закон основан на разделении трансгендерной молодежи от их сверстников, и, как мы видели, изоляция приводит ко многим проблемам с психическим здоровьем», — сказал Броди Крейг, педагог из Арканзаса.

Самоубийства трансгендеров

Как показывает статистика, частота самоубийств у постоперационных трансгендерных людей в 80 раз выше относительно других жителей США. Аналогично высокий уровень суицидов у трансгендерных людей констатируют и в других странах. Доля лиц, пытавшихся совершить самоубийство, среди граждан, планирующих операцию по хирургической коррекции пола, оценивается в среднем в 19—25 %.

Исследования начала 2000-х годов дают ещё более высокие оценки: до трети от числа опрошенных трансгендеров хотя бы однажды совершали попытку самоубийства. Также американские исследователи отмечают, что экстремальное поведение встречается гораздо чаще у транс-подростков, нежели среди трансгендеров более старших возрастных групп.

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