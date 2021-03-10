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13:05   10 Марта 2021
Весь мир

Овчарки Байдена не вынесли тяготы президентства - псов выселили из Белого дома

Овчарки Байдена не вынесли тяготы президентства - псов выселили из Белого дома

Американский президент Джо Байден наказал двух своих собак за агрессивное поведение и выселил их из Белого дома. По сообщению телекомпании CNN, немецких овчарок вернули в семейный дом президентской четы в штате Делавэр.

Ранее пес по кличке Мэйджор укусил одного из охранников резиденции президента США. Состояние пострадавшего не уточняется. В целях предосторожности из Белого дома переселили и второго любимца Байдена — Чемпа. Обе овчарки останутся в Делавэре вплоть до истечения полномочий Байдена в качестве главы государства.

С глаз долой — из Белого дома вон. Двух овчарок Байдена выселили за агрессивность

Выходку Мэйджора пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила «акклиматизацией». По ее словам, овчарки еще не успели обжить новое место. Псаки (вопреки сообщениям в СМИ) пообещала, что питомцы в скором времени обязательно вернутся в резиденцию.

«Чемп и Мейджор, собаки президента и первой леди, все еще проходят акклиматизацию и привыкают к новой среде и новым людям. В понедельник младший из них — Мейджор, был захвачен врасплох появлением незнакомого человека, и это обернулось реакцией, которая привела к незначительной травме человека», — рассказала пресс-секретарь.

С глаз долой — из Белого дома вон. Двух овчарок Байдена выселили за агрессивность

Псаки не уточнила, кто конкретно пострадал от укуса «напуганного» пса, однако пояснила, что жертве помогли сотрудники медчасти Белого дома, обошлось без госпитализации. Кроме того, пресс-секретарь заверила, что провинившегося пса не усыпят, так как он — «член семьи».

По утверждению CNN, за овчаркой Мэйджор, которой сейчас три года, уже неоднократно замечали агрессивное поведение. В частности, она не раз облаивала сотрудников Белого дома и даже бросалась на них.

О тяготах жизни для собак в президентской резиденции рассказывала и супруга Байдена — Джилл. По ее словам, овчаркам сложно привыкнуть к окружению большого количества незнакомых людей.

С глаз долой — из Белого дома вон. Двух овчарок Байдена выселили за агрессивность

«Им приходится пользоваться лифтом, а они к этому не привыкли. И они вынуждены гулять на Южной лужайке [Белого дома], где за ними наблюдает очень много людей. Так что мне приходится за всем этим следить: всех сдерживать и успокаивать», — посетовала первая леди США.

Ранее «Политика Сегодня» рассказала, каких собак в Белом доме держали американские президенты.

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#белый дом #джо байден #овчарки

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