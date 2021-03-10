Овчарки Байдена не вынесли тяготы президентства - псов выселили из Белого дома

По сообщению CNN, одна из собак покусала охранника.

Американский президент Джо Байден наказал двух своих собак за агрессивное поведение и выселил их из Белого дома. По сообщению телекомпании CNN, немецких овчарок вернули в семейный дом президентской четы в штате Делавэр.

Ранее пес по кличке Мэйджор укусил одного из охранников резиденции президента США. Состояние пострадавшего не уточняется. В целях предосторожности из Белого дома переселили и второго любимца Байдена — Чемпа. Обе овчарки останутся в Делавэре вплоть до истечения полномочий Байдена в качестве главы государства.

Выходку Мэйджора пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила «акклиматизацией». По ее словам, овчарки еще не успели обжить новое место. Псаки (вопреки сообщениям в СМИ) пообещала, что питомцы в скором времени обязательно вернутся в резиденцию.

«Чемп и Мейджор, собаки президента и первой леди, все еще проходят акклиматизацию и привыкают к новой среде и новым людям. В понедельник младший из них — Мейджор, был захвачен врасплох появлением незнакомого человека, и это обернулось реакцией, которая привела к незначительной травме человека», — рассказала пресс-секретарь.

Псаки не уточнила, кто конкретно пострадал от укуса «напуганного» пса, однако пояснила, что жертве помогли сотрудники медчасти Белого дома, обошлось без госпитализации. Кроме того, пресс-секретарь заверила, что провинившегося пса не усыпят, так как он — «член семьи».

По утверждению CNN, за овчаркой Мэйджор, которой сейчас три года, уже неоднократно замечали агрессивное поведение. В частности, она не раз облаивала сотрудников Белого дома и даже бросалась на них.

О тяготах жизни для собак в президентской резиденции рассказывала и супруга Байдена — Джилл. По ее словам, овчаркам сложно привыкнуть к окружению большого количества незнакомых людей.

«Им приходится пользоваться лифтом, а они к этому не привыкли. И они вынуждены гулять на Южной лужайке [Белого дома], где за ними наблюдает очень много людей. Так что мне приходится за всем этим следить: всех сдерживать и успокаивать», — посетовала первая леди США.

Ранее «Политика Сегодня» рассказала, каких собак в Белом доме держали американские президенты.