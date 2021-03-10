Рекордные морозы обрушились на Москву, Петербург и Сыктывкар

В нескольких российских городах ночь с 9 на 10 марта стала самой холодной за всю несколько десятков лет, а в Коми побила рекорд 113-летней давности.

Аномальные морозы минувшей ночью зафиксированы сразу в нескольких регионах России. Так, столбики термометров в столице опустились ниже минус 20 градусов. Для москвичей ночь стала самой холодной за последние 70 лет.

г.Москва.Погода - 20°С !! Март.Вот это весна - краснá...!! — Павел.К???? (@kpv777777) March 10, 2021

Чуть-чуть не побит рекорд по температуре 1915 года. Тогда 10 марта было зафиксировано -24,6 градуса. Синоптики заявляют: нынешняя погода для начала весны — не типичная.

«Такой температурный фон больше характерен для января, это на 11-13 градусов ниже климатической нормы», – констатировал Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Померзнуть минувшей ночью пришлось и жителям города на Неве. Столбики термометров в Санкт-Петербурге опустились ниже минус 20 градусов, таким образом был побит температурный рекорд 1961 года. Петербуржцы, между тем, не утратили оптимизма и в социальных сетях утром шутили о погоде.

Доброе утро Питер ) опять госдепо мороз включило???? pic.twitter.com/fvpI2OeGbw — Mr. Balaclava ???? (@DF74551840) March 10, 2021

Такие холодные ночи 10 марта в истории северной столицы наблюдались всего трижды. В 1883 и 1963 годах градусники показывали 20,7 градусов. А в 1888 году в Петербурге в начале весны был зафиксирован 25-градусный мороз.

Абсолютный исторический рекорд — в столице республики Коми: температура в Сыктывкаре опустилась ночью до минус 32,5.

«Сегодня ночью в период с 3 до 6 часов метеостанция в Дырносе в Сыктывкаре зафиксировала температуру минус 32,5 градуса, что на 1,2 градуса ниже, чем в ночь на 10 марта 1908 года. Этот показатель 113-летней давности являлся абсолютным историческим минимумом, так холодно больше не бывало», – сообщила начальник отдела метеопрогнозов Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми Ольга Козак.

По прогнозам синоптиков, антициклон, который принес в европейскую часть России супераномальные холода, уйдет в Поволжье, а с запада придет циклон из Атлантики, который принесет с собой снег и потепление. Так, в Петербурге с 10 на 11 марта ожидается последняя морозная ночь – до минус 19 градусов. Затем произойдет резкое потепление и уже в выходные жители Северной столицы увидят на термометрах плюс. Такую же ситуацию синоптики Гидрометцентра прогнозируют в Москве.

Как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, к концу недели ситуация вернется в климатическую норму.

«Разумеется, это последние значимое похолодание в сезоне, но волны холода еще будут. Конечно, после Масленицы весна медленно будет наступать по всем фронтам, точно по климатическому графику», – подчеркнул Тишковец.

Кроме того, эксперты предупредили, что быстрая смена теплых и холодных масс вызовет колебания атмосферного давления. В выходные и в Москве, и в Петербурге ожидается его резкое понижение, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.