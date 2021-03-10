Российские СМИ узнали имя иностранного гостя Путина

Российские СМИ узнали имя иностранного гостя президента РФ Владимира Путина, с которым он виделся ночью 4 марта.

Российские СМИ узнали имя иностранного гостя президента РФ Владимира Путина, с которым он виделся ночью 4 марта.

Глава государства ранее рассказал участникам общероссийской акции "Мы вместе", что провел встречу с иностранным знакомым, который приехал в Москву по делам. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл подробности беседы. По его словам, встреча носила личный характер.

Журналисты издания "Коммерсантъ" выяснили, что Путин встречался с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийон. Бывший глава правительства также провел встречи с представителями иностранных бизнес-компаний.

Телеканал "360" ранее сообщал, что Владимир Путин поручил правительству проанализировать систему оплаты труда работникам бюджетной сферы.