Участие России в Евровидении обсудят в эфире медиацентра "Патриот"

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей (ФАН) в рамках грядущего эфира обсудят конкурс "Евровидение — 2021".

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей (ФАН) в рамках грядущего эфира обсудят конкурс "Евровидение — 2021".

Для россиян очень важно, что думают о нашей стране за рубежом. Жители РФ радовались тому, как высоко иностранцы оценили чемпионат мира по футболу и Олимпийские игры в Сочи. Сейчас внимание граждан нашей страны приковано к менее значимому событию — песенному конкурсу "Евровидение".

ФАН и медиагруппа "Патриот" проведут эфир, в ходе которого общественные деятели, музыканты, журналисты и политики обсудят, нужно ли столько внимания уделять западному конкурсу эстрады. Специалисты расскажут, почему на этом мероприятии мы стесняемся демонстрировать свою уникальную культуру и легко подчиняемся чужим стандартам.

Прямой эфир пройдет здесь. По этой ссылке можно ознакомится с архивом трансляций и материалов.