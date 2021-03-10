Замглавы Роскомнадзора подтвердил меры по торможению работы Twitter

Замедление работы сервиса микроблогов Twitter уже началось, все технические возможности для этого имеются, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Замедление работы сервиса микроблогов Twitter уже началось, все технические возможности для этого имеются, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Юридические основания для полной блокировки данной соцсети в России есть, но пока такие меры не принимаются, отметил Субботин. Он также ответил утвердительно на вопрос, есть ли вероятность того, что и другие крупные интернет-платформы в случае нарушения российского законодательства подвергнутся торможению. Называть конкретные ресурсы представитель регулирующего ведомства не стал.

Роскомнадзор ранее заявил, что в связи с систематическим неисполнением требований об удалении запрещенного в РФ контента Twitter был внесен в перечень угроз, скорость его работы с 10 марта замедлена на всех мобильных и на половине стационарных устройств.