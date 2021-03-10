Адвокат Юкша призвал лишить Резника депутатской неприкосновенности по делу о наркотиках

Депутат Заксобрания Петербурга был задержан в ходе наркорейда, но тут же отпущен из-за своего статуса.

Задержанный во время антинаркотического рейда в Петербурге народный избранник Максим Резник должен быть лишен депутатской неприкосновенности для дальнейшего расследования преступления. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» высказал адвокат, кандидат юридических наук Янис Юкша.

«Мы видим совершенно отвратительный факт, когда депутатская неприкосновенность позволяет избежать каких-либо допросов и вопросов, даже когда человек находится рядом с совершением преступления, практически пойман с поличным, особенно когда речь идет о тяжких или особо тяжких преступлениях», — убежден эксперт.

Депутат Заксобрания Резник был задержан в квартире на набережной канала Грибоедова накануне, 9 марта. Впрочем, из-за «корочки» его сразу отпустили. Полицейские нашли в помещении оборудованную нарколабораторию.

Яникс Юкша считает, что подобные ситуации дискредитируют всю законодательную власть Северной столицы. Он призвал петербургских парламентариев рассмотреть вопрос о лишении коллеги неприкосновенности.

«Хочу дать правовой совет Законодательному собранию Петербурга, где происходят подобные вещи: пора принимать конкретные решения по конкретному депутату, а именно по лишению его неприкосновенности и возможности проводить в отношении него конкретных следственных действий. Есть поговорка про овцу, которая портит все стадо. И здесь конкретный депутат то там, то сям наносит вред и бросает тень на целую когорту законодателей, которые честно работают и выполнят обязанности», — заключил собеседник ПС.

Нарколабораторию полицейские обнаружили в частной квартире, где временно располагается художественная мастерская. По предварительным данным, в ней промышляли производством, фасовкой и продажей запрещенных веществ. Правоохранители застали в помещении Резника и родственника его супруги.

Ранее депутат уже фигурировал в «наркотических» скандалах. Весной 2019 в СМИ появилось видео, на котором Резник на балконе курил, предположительно, марихуану. Петербуржцы подписывали петицию на имя председателя Заксобрания города, требовали, чтобы Резника проверили на наркозависимость и лишили мандата.