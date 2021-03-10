Медики выявили 9079 новых случаев коронавируса в России за сутки

Российские врачи за прошедшие сутки зарегистрировали чуть больше 9 тыс. новых пациентов с диагнозом коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе и мониторингу COVID-19.

Российские врачи за прошедшие сутки зарегистрировали чуть больше 9 тыс. новых пациентов с диагнозом коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе и мониторингу COVID-19.

Больные появились в 83 из 85 субъектов РФ. Более 10% из них сказали, что не испытывают проблем со здоровьем и чувствуют себя хорошо. Это бессимптомные переносчики вируса. За вчерашний день от COVID-19 выздоровели 13 350 россиян, а 466 скончались.

Меньше всего новых пациентов было выявлено в Чукотском и Ненецком автономных округах — соответственно пять и три человека. Самая актуальная информация по статистике коронавируса в Российской Федерации опубликована на официальном сайте стопкоронавирус.рф.