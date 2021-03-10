Внук Примакова рассказал, что ждет Украину при попытке захватить Донбасс

Попытка Киева провести наступательную операцию в Донбассе обернется полным разгромом украинской армии. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Попытка Киева провести наступательную операцию в Донбассе обернется полным разгромом украинской армии. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

По его словам, российская сторона не позволит Киеву осуществить блицкриг в Донбассе. При этом возможная агрессия ВСУ приведет к уничтожению военной инфраструктуры украинской армии.

"Если Киеву не очень жаль потерять своих солдат в новых «котлах», вероятно, что Киев на это и рассчитывает, надеясь вызвать реакцию Вашингтона, то потерять, например, узлы связи, аэродромы, электростанции, мосты, железнодорожные развязки, крупные промышленные предприятия, производящие военную продукцию, киевскому режиму будет очень больно", — пояснил Примаков.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Киев готовится к масштабной наступательной операции в Донбассе. По его словам, в настоящее время ВСУ активно перебрасывают живую силу и военную технику к линии соприкосновения в Донбассе, что свидетельствует о подготовке Киева к блицкригу в Донбассе, передает RT.