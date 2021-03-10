Китайская вакцина Sinovac зарегистрирована на Украине

Власти Украины одобрили применение на территории страны разработанную в Китае вакцину от коронавирусной инфекции.

Власти Украины одобрили применение на территории страны разработанную в Китае вакцину от коронавирусной инфекции.

Речь идет о препарате CoronaVac, который разработала китайская компания Sinovac Biotech. Эту информацию подтвердил на брифинге заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко.

"Министерством здравоохранения было принято решение о государственной регистрации для экстренного медицинского применения вакцины производства компании Sinovac Coronavac", – сообщил Иващенко

Первые 700 тыс. доз китайского препарата должны поставить в страну уже в этом месяце. В целом фармацевтическая компания "Лекхим" заключила соглашение на поставку 5 млн доз китайской вакцины.