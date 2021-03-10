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11:07   10 Марта 2021
Политика

Редакция RT в ФРГ готова судиться с газетой Bild из-за обвинений в "шпионаже"

Редакция RT в ФРГ готова судиться с газетой Bild из-за обвинений в "шпионаже"

Иск против немецкой газеты Bild после обвинений в "шпионаже" готовит издание RT DE. Немецкий таблоид уверен, что редакция якобы устроила "слежку" за блогером Алексеем Навальным.

В заявлении RT отмечено, что компании Ruptly GmbH (является видеоагентством RT) и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) в феврале пришло сообщение, в котором говорилось о будущем закрытии с 31 мая 2021 года счетов в немецком "Коммерцбанке", 15% акций которого владеет Германия.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем комментарии к инциденту отметила, что на RT DE оказывают политическое давление. Если Германия не обеспечит нормальную работу изданиям РФ, то российская сторона будет вынуждена принять жесткие ответные меры.

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