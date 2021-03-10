Кадыров: в Арктике пройдут масштабные учения росгвардейцев из Чечни

Отряд росгвардейцев отправился из республики в Арктику для участия в учениях, которые пройдут с 30 марта по 6 апреля. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Отряд росгвардейцев отправился из республики в Арктику для участия в учениях, которые пройдут с 30 марта по 6 апреля. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров отметил, что в рамках военных учений будут проводиться специальные мероприятия, исход которых позволит дать оценку готовности к обеспечению безопасности на таких отдаленных территориях, как Арктика. Он заявил, что под руководством Виктора Золотова Росгвардия справится со всеми поставленными задачами.

По словам главы республики, инструкторы Российского университета спецназа (РУС) в Чечне имеют хороший опыт, отличную подготовку и обладают соответствующими навыками, поэтому для проведения учений их привлекают чаще, нежели специалистов из других регионов.

Кадыров подчеркнул, что Россию необходимо укреплять во всех точках страны, поскольку противники не ждут, а тоже занимаются разработкой новейших военных методик.