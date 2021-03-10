Премьер уехал, министра задержали. Чем провинился глава минздрава Республики Алтай

Министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко задержан утром 10 марта.

Утром 10 марта в Республике Алтай задержали главу регионального минздрава Сергея Коваленко. «Коммерсант» и «РИА Новости» со ссылкой на источники утверждают, что чиновника подозревают в получении взятки за заключение контрактов на поставку медицинского оборудования. Речь идет примерно о пяти миллионах рублей.

В данный момент Коваленко находится в следственном управлении, а правоохранители проводят обыски в региональном минздраве и офисах компаний (в Кемерово, Новосибирске и Барнауле), которые поставляли медицинские изделия на Алтай.

По данным анонимного Telegram-канала «Лысый бурундук», вместе с Коваленко задержан его помощник Рустам Туюнчеков. Авторы канала предположили, что причиной задержания стали «экстренные закупки кислородного оборудования» во время пандемии коронавируса.

Примечательно, что как раз на днях завершился официальный визит российского премьера Михаила Мишустина в Республику Алтай, где глава правительства дегустировал котлеты в школьной столовой, общался с представителями турбизнеса. В частности, глава правительства обсудил государственное участие в инвестиционных проектах и совершенствование дорожной инфраструктуры.

Вопросы, касающиеся медицины, Мишустин в турне по Сибири практически не затрагивал. Только в Кызыле (Республика Тыва) он осмотрел главную республиканскую больницу и пообещал выделить 73 миллиона рублей на закупку специального медоборудования.

Претензий к работе алтайского минздрава действительно мало, подтвердил Владимир Рыжков – бывший замглавы администрации региона. Организация работы в местных больницах, по его мнению, «хорошая», работа министерства здравоохранения Алтайского края – «нормальная», а подготовка врачей – «вполне себе на уровне».

Российский политтехнолог, директор Центра исследований политических элит Евгений Минченко обратил внимание, что задержание Коваленко никак не связано с визитом Мишустина на Алтай.

«Дела по коррупции, как известно, случаются внезапно, но им предшествует достаточно большая подготовка и проработка. Поэтому увязка задержания Коваленко с визитом Мишустина не совсем логична. Но, в целом, все чиновники под богом ходят. Особенно в условиях экстремальных ситуаций, когда она вынуждены идти на нарушение каких-либо стандартных процедур», — заявил эксперт.

Минченко заключил, что Коваленко действительно мог попытаться обойти закон и получить необходимое для региона оборудование нечестным путем.

Справка ПС

С 2000-х годов Сергей Коваленко работал хирургом и заведующим отделением Майминской районной больницы, а с 2008 по 2012 занимал пост замглавы Майминского района. После этого Коваленко повысили до замминистра здравоохранения Республики Алтай.

В сентябре 2020 года внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов включил Республику Алтай в список регионов с самой высокой динамикой по заболеваемости вирусом COVID-19.