Стали известны подробности смерти российского хоккеиста Игоря Хацея

Хоккеист Игорь Хацей скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщили СМИ.

Хоккеист Игорь Хацей скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщили СМИ.

Игорь Хацей тренировал любительскую команду в ледовом дворце "Центральный" в Москве на улице Талалихина. Внезапно экс-хоккеисту стало плохо. Он потерял сознание и скончался.

Хацей был воспитанником челябинского хоккея. За время карьеры выступал за "Трактор", "Авангард", "Мечел", "Амур", а также за московский "Спартак". После работал тренером.