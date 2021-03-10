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10:56   10 Марта 2021
Происшествия

Стали известны подробности смерти российского хоккеиста Игоря Хацея

Стали известны подробности смерти российского хоккеиста Игоря Хацея

Хоккеист Игорь Хацей скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщили СМИ.

Игорь Хацей тренировал любительскую команду в ледовом дворце "Центральный" в Москве на улице Талалихина. Внезапно экс-хоккеисту стало плохо. Он потерял сознание и скончался.

Хацей был воспитанником челябинского хоккея. За время карьеры выступал за "Трактор", "Авангард", "Мечел", "Амур", а также за московский "Спартак". После работал тренером.

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