Ушел из жизни актер театра и кино Николай Сморчков

Актер театра и кино, звезда фильма "Война и мир" Николай Сморчков скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

Актер театра и кино, звезда фильма "Война и мир" Николай Сморчков скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

Как отмечается на сайте Союза кинематографистов РФ, актер тяжело болел коронавирусом.

"Николай Гаврилович был талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами", — отметили в организации.

Сморчков работал с 1953 года в театре Киноактер после окончания ВГИКа. Свою первую роль он получил в фильме "Сельский врач".

Всего в биографии артиста можно увидеть более 200 ролей. Сморчков снимался в таких фильмах, как "Летят журавли", "Пять дней — пять ночей", "Война и мир", "Кремлевские курсанты" и многих других.