Молодого амурчанина подозревают в жестоком убийстве младенца

СК России возбудил в отношении 21-летнего жителя Амурской области уголовное дело об убийстве малолетнего. Судьбу фигуранта решит суд.

СК России возбудил в отношении 21-летнего жителя Амурской области уголовное дело об убийстве малолетнего. Судьбу фигуранта решит суд.

Мертвого ребенка обнаружили 6 марта в квартире одного из домов поселка Магдагачи. Установлено, что молодой человек жил в квартире вместе со своей девушкой и ее двумя маленькими детьми.

По версии следствия, мужчина нанес малышу серьезные травмы. После этого он отнес мальчика в кровать, а на утро он был обнаружен мертвым. Сожительница подозреваемого в это время со старшим ребенком была в гостях у своей матери.

Злоумышленника сразу же задержали и допросили. В настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Информацию о происшествии направили в органы системы профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних для проверки семьи погибшего малыша.