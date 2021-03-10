Собянин назвал сроки отмены масочного режима в Москве

По словам мэра столицы, все будет зависеть от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета.

Мэр Москвы Сергей Собянин спрогнозировал, что масочный режим в общественном транспорте и запрет на проведение массовых мероприятий будут действовать в столице России и после весны. Однако все остальные коронавирусные ограничения власти отменят до начала лета. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Большинство ранее действовавших ограничений мы отменили в январе-феврале. Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной. Возможно, какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше», — передает слова Собянина агентство.

Градоначальник подчеркнул, что отмена действующих мер напрямую зависит от темпов вакцинации населения, а также от формирования коллективного иммунитета. Собянин добавил, что пандемия коронавируса внесла серьезные корректировки в управленческие решения в городе.

«В марте 2020 года все изменилось: согласования, на которые раньше тратили месяцы, сегодня требуют одного телефонного звонка. Решения, которые разрабатывались годами, сейчас принимаются за сутки», — поделился мэр.

За последние сутки в Москве выявили чуть более 1 тыс. заболевших коронавирусом. Общее число заражений составило 992 882, смертей — 15 496.