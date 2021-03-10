Трое жителей Братска пойдут под суд за убийство 22-летней давности

Правоохранители Братска раскрыли убийство, совершенное группой лиц в 1999 году. Перед законом ответят трое местных жителей, которые во время преступления были еще подростками.

Правоохранители Братска раскрыли убийство, совершенное группой лиц в 1999 году. Перед законом ответят трое местных жителей, которые во время преступления были еще подростками.

По данным СУ СКР по Иркутской области, 16-летний юноша и двое его 17-летних приятелей пресекли конфликт возле одного из кафе. Там находилась 26-летняя девушка, которая пригласила "миротворцев" к себе домой.

Молодые люди стали беседовать и распивать горячительные напитки. Пьяные подростки решили изнасиловать хозяйку квартиры. После содеянного они предположили, что жертва напишет на них заявление в полицию. Судьба девушки была решена быстро — ее изрезали ножом.

Правоохранительные органы все эти годы не переставали искать душегубов-насильников. Летом прошлого года с явкой с повинной пришел 38-летний мужчина. После рассказа фигуранта следователи установили личности его подельников. Все мужчины сознались в совершении преступления.