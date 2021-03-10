Минские соглашения остаются главным планом урегулирования ситуации в Донбассе

Украина не озвучивала никаких новых предложений по урегулированию ситуации на последнем заседании контактной группы по Донбассу. Об этом сообщил информированный источник в Москве.

Украина не озвучивала никаких новых предложений по урегулированию ситуации на последнем заседании контактной группы по Донбассу. Об этом сообщил информированный источник в Москве.

Как передают РИА Новости, источник не подтвердил наличие какого-либо нового плана по Донбассу. Отмечается, что главным планом урегулирования остаются Минские соглашения.

Также он опроверг поступление предложений о проведении видеоконференции в "нормандском формате".

Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у Киева имеется план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, а также доработанный Украиной, и я кобы сейчас ожидается лишь одобрение России.