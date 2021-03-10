Роскомнадзор с 10 марта замедлит скорость работы Twitter на территории РФ за неудаление запрещенного контента. Информацию об этом сообщили СМИ.

Роскомнадзор с 10 марта замедлит скорость работы Twitter на территории РФ за неудаление запрещенного контента. Информацию об этом сообщили СМИ.

Скорость работы американской соцсети в России будет замедлена на 100% на мобильных и на 50% на стационарных устройствах. Представители Роскомнадзора заявили, что если Twitter продолжит нарушать российское законодательство, его могут заблокировать.

Ранее суд обязал соцсеть "Одноклассники" заплатить за призыв несовершеннолетних к участию в незаконных акциях 4 млн рублей.