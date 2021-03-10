Журналист Ura.ru найден мертвым в Свердловской области

Российский журналист найден мертвым у себя дома. В конце февраля Манваров не появился на работе, после чего не отвечал на звонки и перестал выходить в соцсети.

Российский журналист найден мертвым у себя дома. В конце февраля Манваров не появился на работе, после чего не отвечал на звонки и перестал выходить в соцсети.

Трагический инцидент произошел в городе Березовский. Корреспондент издания Ura.ru Олег Манваров найден мертвым в доме по улице Мира, сообщили в СК по Свердловской области.

По факту смерти мужчины организована проверка. По предварительным данным, признаков криминальной смерти нет. Он мог впасть в диабетическую кому. Назначена судебная медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти, идет опрос родственников и знакомых умершего.

Корреспондент в последние годы работал в криминальной тематике. Коллеги называют его целеустремленным человеком, который был в своем деле профессионалом.