Французские военнослужащие впервые в истории вооруженных сил страны запустили программу учений в космосе.

Французские военнослужащие впервые в истории вооруженных сил страны запустили программу учений в космосе.

Учения получили название AsterX в честь французского спутника Asterix, запущенного в 1965 году.

В ходе учений будет проверена способность соответствующих подразделений реагировать на потенциально опасные события, такие как обнаружение угрожающих объектов или спутников-шпионов в космическом пространстве.

Глава командования Космических сил Франции Мишель Фридлинг назвал учения «системным стресс-тестом», подчеркнув, что они являются первыми не только для французской армии, но и для всей Европы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опасения США насчет действий России в космосе являются беспочвенными.

Напоминаем, что накануне США забили тревогу по поводу возможностей РФ и Китая в околоземном пространстве, информирует Царьград.