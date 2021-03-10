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10:13   10 Марта 2021
Происшествия

Пожар в частном доме в Татарстане унес жизни двоих людей

Пожар в частном доме в Татарстане унес жизни двоих людей

Жилое здание вспыхнуло в селе Лашманка Черемшанского района республики. ЧП не обошлось без жертв.

Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно потушили пламя, после чего нашли в сгоревшем деревянном доме бездыханные тела двух пожилых мужчин. Предположительно, один из погибших являлся хозяином жилья.

По данным МЧС, к ликвидации последствий ЧП привлекались 23 спасателя и десять спецмашин. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Согласно предварительной версии, возгорание произошло из-за неаккуратного обращения с огнем при курении. По факту случившегося инициирована проверка.

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#мчс #пожар #татарстан #жертвы

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