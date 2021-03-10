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10:05   10 Марта 2021
Происшествия

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась в Москве

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась в Москве

Известный советский композитор и пианистка Людмила Лядова ушла из жизни в московской больнице в возрасте 95 лет. Об этом рассказала ее бывший администратор Галина Горбенко.

В конце февраля Лядову госпитализировали в городскую клиническую больницу №52 с диагнозом коронавирусной инфекции. Будущая артистка появилась на свет в 1925 году в Свердловске. После окончания консерватории по классу фортепиано сначала пела на эстраде, а затем стала композитором.

Ее песни исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Гелена Великанов, а "Старый марш" и "Барабан" — все военные ансамбли страны. В последние два десятилетия Лядова писала для детей.

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