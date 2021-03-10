Минцифры планирует активизировать сбор биометрических данных россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ хочет нарастить темп сбора биометрических данных граждан и с этой целью может ввести "административные меры".

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ хочет нарастить темп сбора биометрических данных граждан и с этой целью может ввести "административные меры".

К ним относится, в частности, ограничение удаленного доступа к ряду госуслуг для тех, кто такие данные не предоставил, пишет "Коммерсантъ". По данным издания, дополнительным стимулом призван стать сбор данных не только через банки, как сегодня, но и через МФЦ и специальное приложение. Его разработкой занимается оператор реестра Единой биометрической системы (ЕБС) "Ростелеком". Таким образом, за два года власти рассчитывают увеличить число записей в ЕБС с текущих 164 тыс. до 70 млн.

В Минцифры 26 февраля состоялось совещание, посвященное применению ЕБС для удаленной идентификации абонентов связи. На нем поднимался вопрос увеличения количества способов сбора биометрических данных россиян, сообщили СМИ трое участников обсуждений.

Биометрические данные постепенно внедряются в разные сферы с целью упрощения жизни людей. Ранее стало известно, что россияне, благодаря им, смогут получать услуги в МФЦ без предъявления паспорта, напоминает телеканал "360". Соответствующий проект постановления также подготовило Минцифры.