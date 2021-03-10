Кошкин: Новый мирный план Украины по Донбассу – очередная попытка ущемить Россию

Эксперт считает, что мирный план – лишь информационный проект, который в действительности никто реализовывать не собирается.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин назвал «информационным проектом» мирный план по урегулированию конфликта на Донбассе, который накануне анонсировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Документ по словам политика предложен Германией и Францией, доработан Киевом и сейчас находится «на столе» в Кремле.

Военный политолог, комментируя это заявление, сообщил, что документа не видел и «неизвестно видел ли кто-то вообще». Но по опыту предыдущих лет предположил, что план призван вовсе не покончить с вооруженными столкновениями, а лишь переложить ответственность с украинской стороны на Россию. Также политолог не исключил, что «доработки Украины» в мирном плане в первую очередь предполагают закрытие границ с Россией.

«Россия не является стороной-участницей этого внутригосударственного конфликта, но почему-то вся Европа, весь мир связывает проблемы на юго-востоке Украины именно с Россией. Вот в чем беда. И на сегодняшний день надо смотреть, что это за план, что имеется в виду. Я не исключаю возможности, что это просто-напросто результаты работы минской группы», – отметил политолог.

Напомним, Минские соглашения для урегулирования конфликта в Украине были подписаны больше 6 лет назад. Разработаны в ходе переговоров Владимира Путина с действующим в тот момент президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и Петром Порошенко в Минске. То, что украинская сторона все минувшие годы отлынивала от выполнения обязательств по этому документу – факт давно известный, заявил Кошкин. А также выразил уверенность, что в Киеве попросту не хотят решать проблему.

«Надо решать со сторонами участниками, то есть надо с представителями Донецка, Луганска решать эту проблему. А они не хотят, поэтому постоянно обвиняют Россию <...> Скорее всего это очередная попытка ущемить Россию и объявить в информационном пространстве, что все готовы, кроме России», – заявил Кошкин.

Напомним, ранее информированный источник в Москве сообщил, что какого-либо нового плана по Донбассу на последнем заседании контактной группы Украина не представляла. А значит, главным способом урегулирования остаются Минские соглашения.