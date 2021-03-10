Авария с грузовиком и двумя легковушками унесла жизни трех человек под Орлом

Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии в Орловской области. В ДТП погибли три человека.

Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии в Орловской области. В ДТП погибли три человека.

Трагедия произошла на 427-м км автодороги М-2 "Крым" в Кромском районе, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Предварительно установлено, что водитель Hyundai Solaris решил обогнать попутный грузовик и выехал на встречную полосу. В то же время на полосу грузовика выехал Ford Focus.

Маневры владельцев иномарок привели к неминуемому столкновению. Люди, находившиеся в большегрузе, не пострадали. А в салоне легковушек позже нашли тела троих погибших. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают иные детали происшествия.