Кабмин России проанализирует зарплаты бюджетников по поручению Путина

Доложить о ситуации с зарплатами работников бюджетной сферы поручил Правительству РФ президент Владимир Путин.

Доложить о ситуации с зарплатами работников бюджетной сферы поручил Правительству РФ президент Владимир Путин.

До 20 апреля кабмину и органам исполнительной власти регионов необходимо проанализировать систему оплаты труда бюджетников и определить соответствие целевым показателям. Зарплаты должны соответствовать уровню, установленному указом главы государства от 7 мая 2012 года "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

Соответствующее задание дано по итогам совещания Путина с членами правительства, поясняется на сайте Кремля.