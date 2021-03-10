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9:47   10 Марта 2021
Экономика

Кабмин России проанализирует зарплаты бюджетников по поручению Путина

Кабмин России проанализирует зарплаты бюджетников по поручению Путина

Доложить о ситуации с зарплатами работников бюджетной сферы поручил Правительству РФ президент Владимир Путин.

До 20 апреля кабмину и органам исполнительной власти регионов необходимо проанализировать систему оплаты труда бюджетников и определить соответствие целевым показателям. Зарплаты должны соответствовать уровню, установленному указом главы государства от 7 мая 2012 года "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

Соответствующее задание дано по итогам совещания Путина с членами правительства, поясняется на сайте Кремля.

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