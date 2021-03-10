Власти РФ могут ввести налог для зарубежных соцсетей за рекламу у блогеров

Иностранные соцсети могут обязать платить налог за рекламу у российских блогеров. С таким предложением выступило Минцифры РФ.

Иностранные соцсети могут обязать платить налог за рекламу у российских блогеров. С таким предложением выступило Минцифры РФ.

Соответствующий проект планируется подготовить к середине 2021 года. Исполнителями станут Минфин, Минцифры, ФНС и Минэкономразвития. Видеоблогеры в РФ в 2020 году заработали порядка 18 млрд руб. На фоне пандемии коронавируса спрос на контент поднялся, сообщают "Ведомости".

Блогеры, у которых иностранные фирмы заказывают рекламу, обычно получают заработанные средства на личный счет. Таким образом, государство недополучает миллиарды рублей ежегодно. Чтобы проект можно было реализовать, зарубежным фирмам следует зарегистрировать свои представительства в РФ.