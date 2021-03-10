9:07 10 Марта 2021Политика
Премьер Армении подтвердил увольнение начальника Генштаба ВС
Глава Генштаба Армении Оник Гаспарян покинул пост. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
Глава Генштаба Армении Оник Гаспарян покинул пост. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
Президент Армении Армен Саркисян ранее отказался подписывать указ об увольнении военачальника, однако не направил документ в Конституционный суд.
По словам Пашиняна, в связи с тем, что глава государства не подписал соответствующий указ и не обратился в суд, начальник Генерального штаба ВС Армении с 10 марта автоматически освобожден от должности.