Премьер Армении подтвердил увольнение начальника Генштаба ВС

Глава Генштаба Армении Оник Гаспарян покинул пост. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Глава Генштаба Армении Оник Гаспарян покинул пост. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Президент Армении Армен Саркисян ранее отказался подписывать указ об увольнении военачальника, однако не направил документ в Конституционный суд.

По словам Пашиняна, в связи с тем, что глава государства не подписал соответствующий указ и не обратился в суд, начальник Генерального штаба ВС Армении с 10 марта автоматически освобожден от должности.