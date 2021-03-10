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9:07   10 Марта 2021
Политика

Премьер Армении подтвердил увольнение начальника Генштаба ВС

Премьер Армении подтвердил увольнение начальника Генштаба ВС

Глава Генштаба Армении Оник Гаспарян покинул пост. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Президент Армении Армен Саркисян ранее отказался подписывать указ об увольнении военачальника, однако не направил документ в Конституционный суд.

По словам Пашиняна, в связи с тем, что глава государства не подписал соответствующий указ и не обратился в суд, начальник Генерального штаба ВС Армении с 10 марта автоматически освобожден от должности.

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