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8:46   10 Марта 2021
Общество

Председатель Госдумы РФ Володин намерен завести аккаунты в соцсетях

Председатель Госдумы РФ Володин намерен завести аккаунты в соцсетях

Председатель Госдумы Вячеслав Володин принял решение о регистрации в соцсетях "Вконтакте", "Одноклассники" и мессенджере Telegram.

Свое решение он прокомментировал желанием быть ближе к россиянам и иметь возможность получать обратную связь. Володин заявил, что будет использовать функционал данных соцсетей полностью.

При этом спикер уточнил, что не будет регистрироваться в Facebook, Instagram и Twitter. По его словам, эти социальные сети нарушают права человека и не соблюдают российское законодательство. Володин добавил, что не собирается заводить там аккаунты, чтобы не стать "заложником их позиции".

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#госдума #володин #соцсети

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