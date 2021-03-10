Председатель Госдумы РФ Володин намерен завести аккаунты в соцсетях

Председатель Госдумы Вячеслав Володин принял решение о регистрации в соцсетях "Вконтакте", "Одноклассники" и мессенджере Telegram.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин принял решение о регистрации в соцсетях "Вконтакте", "Одноклассники" и мессенджере Telegram.

Свое решение он прокомментировал желанием быть ближе к россиянам и иметь возможность получать обратную связь. Володин заявил, что будет использовать функционал данных соцсетей полностью.

При этом спикер уточнил, что не будет регистрироваться в Facebook, Instagram и Twitter. По его словам, эти социальные сети нарушают права человека и не соблюдают российское законодательство. Володин добавил, что не собирается заводить там аккаунты, чтобы не стать "заложником их позиции".