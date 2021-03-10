Юрист Бишенов раскрыл способ получить деньги за ненужный сертификат

Получить деньги за сертификат, которые оказался ненужным, можно. Как это сделать, рассказал управляющий партнер адвокатского бюро Алим Бишенов.

Получить деньги за сертификат, которые оказался ненужным, можно. Как это сделать, рассказал управляющий партнер адвокатского бюро Алим Бишенов.

Подарочный сертификат является авансированием будущей покупки или услуги. И если она не потребуется, можно вернуть деньги без объяснения причины, рассказал Бишенов. При реализации сертификата на большую сумму всегда можно доплатить, а при обратной ситуации возврат разницы обязателен. Об этом рассказала эксперт сервиса "Контур. Норматив" Наталья Балаева "Российской газете".

Сертификат можно вернуть в любое время, даже при установленном сроке действия. В противном случае магазин получает неосновательное обогащение. Для обмена кассовый чек может не требоваться. Потребовать деньги может и тот человек, которому подарили "неэлектронный пластик". Если средства отказываются возвращать, юристы рекомендуют обратиться в прокуратуру, Роспотребнадзор и суд.